Wall Street eindigt met stevige plussen

De Amerikaanse aandelenbeurzen zijn maandag met behoorlijke winsten de handel uit gegaan. Het sentiment op Wall Street werd onder meer geholpen door een daling van het aantal gevallen met het coronavirus en hoopgevende nieuws over een mogelijk coronavaccin. Net als in Europa zorgde de versoepeling van de coronamaatregelen in veel landen eveneens voor optimisme bij beleggers. Ook werd er gereageerd op bemoedigende opmerkingen van Fed-baas Jerome Powell.

De Dow-Jonesindex sloot 3,9 procent hoger op 24.597,37 punten. De brede S&P 500 steeg 3,2 procent tot 2953,91 punten en technologiebeurs Nasdaq won 2,4 procent tot 9234,83 punten.

Powell liet weten dat de Federal Reserve voldoende ruimte heeft voor meer stimulering. Hij zei tegen tv-zender CBS dat de Amerikaanse centrale bank “nog lang niet uitgespeeld is”. Volgens het centralebankhoofd liggen nog veel stimuleringsopties open, zoals het uitbreiden van de bestaande programma’s voor goedkope leningen of het starten van nieuwe programma’s.

Farmaceut Moderna won 20 procent. Het bedrijf zegt veelbelovende resultaten te hebben behaald bij een eerste test van zijn coronavaccin op mensen en staat voor een koersstijging. Ook waren er weinig bijwerkingen. Een volgende test begint in juli.

Uber Technologies, het bedrijf achter taxi-app Uber, ging eveneens omhoog, met een plus van 3,5 procent. De onderneming schrapt nog eens 3000 banen om de coronacrisis door te komen. Deze ingreep komt bovenop de circa 3700 arbeidsplaatsen waar onlangs al een streep doorgezet was. Daarmee zet Uber in korte tijd ongeveer een kwart van zijn totale personeelsbestand overboord.

Winkelketen J.C. Penney ging daarentegen 23 procent onderuit. De onderneming heeft uitstel van betaling aangevraagd. J.C. Penney maakt al sinds 2011 geen winst meer en raakte door de coronacrisis verder in de problemen.

De euro was 1,0917 dollar waard tegen 1,0887 dollar bij het sluiten van Europese beurzen eerder op de dag. De olieprijzen stegen door productiebeperkingen en de hoop op een herstel van de vraag naar olie. Een vat Amerikaanse olie kostte 11 procent meer op 32,67 dollar. Brentolie werd ruim 9 procent duurder op 34,58 dollar.