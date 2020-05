Werkonderbrekingen bij Tata Steel vanwege vertrek topman

Het plotselinge vertrek van topman Theo Henrar van Tata Steel Nederland zorgt voor veel onrust onder het personeel. Kort nadat het nieuws bekend werd, vonden er op de staalfabrieken in IJmuiden al enkele werkonderbrekingen plaats. Volgens vakbond FNV vreest het personeel voor een groot banenverlies nu Henrar weggaat.

Henrar kwam eerder met de vakbonden een werkgelegenheidsgarantie overeen, waardoor er volgens FNV in Nederland tot oktober 2021 geen ontslagen zouden mogen vallen. “Maar de directie van het moederbedrijf in India denkt daar anders over”, zegt FNV-bestuurder Roel Berghuis. Hij heeft de indruk dat Henrar niet vrijwillig opstapt maar min of meer gedwongen afscheid neemt.

Bij de “spontane acties” op maandag waren volgens Berghuis tientallen medewerkers aanwezig. Ze deden dat om extra uitleg te vragen over het vertrek van Henrar en wat dit voor hen betekent. Inmiddels is iedereen weer aan het werk. Berghuis vermoedt dat er komende dagen nog wel meer van dit soort personeelsbijeenkomsten zullen plaatsvinden.

Tata Steelt heeft in IJmuiden, op het complex van de vroegere Koninklijke Hoogovens, bijna 9000 medewerkers in dienst. De staalreus kondigde vorig jaar al aan in de kosten te willen snijden van zijn Europese activiteiten, gezien de lastige marktomstandigheden. Aanvankelijk wilde het Indiase concern daarbij zo’n 3000 banen schrappen. Onlangs verlaagde Tata Steel dat streefgetal naar 1250 banen, waarvan zo’n 1000 in IJmuiden.