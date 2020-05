CNV: transportbedrijven gebruiken steunpakket niet

Tienduizenden vrachtwagenchauffeurs werken minder uren door de coronacrisis en maken een ongekende terugval in salaris. Dat stelt transportbestuurder Tjitze van Rijssel van vakbond CNV. “Transportwerkgevers doen massaal géén beroep op de NOW van de overheid. In plaats daarvan laten ze hun chauffeurs, nu er veel minder werk is, ook veel minder uren werken. Die uren worden niet gecompenseerd.”

Zo gaan chauffeurs er in veel gevallen zo’n 25 tot 35 procent in inkomen op achteruit, aldus CNV. Ook zou branchevereniging Transport en Logistiek Nederland (TLN) de aangesloten werkgevers zelfs hebben geadviseerd om geen gebruik te maken van het noodpakket. “Dat zou voor het bedrijf niet gunstig zijn”, zegt Van Rijssel. “De rekening komt bij de werknemers te liggen. Dat is wel heel wrang, als je bedenkt dat ze kortgeleden nog op het schild zijn gehesen als werknemers in een vitale sector.”

TLN ontkent zijn leden te hebben afgeraden gebruik te maken van steun. In sommige deelgebieden van de sector is dat echter niet mogelijk omdat bedrijven niet genoeg omzetverlies hebben geleden. In de gehele transportsector heeft 29 procent overheidssteun aangevraagd. TLN wees eerder ook al op de problemen bij zzp’ers, die niet in aanmerking komen voor steun, maar wel veel vaste lasten hebben omdat ze een voertuig hebben aangeschaft. De brancheorganisatie wil daarom dat zzp’ers tijdelijk bij een ander bedrijf aan de slag kunnen.

CNV ziet niets in dat voorstel van TLN voor een tijdelijke aanpassing van de wet, waarmee getroffen zzp-chauffeurs tijdelijk kunnen worden ingezet bij andere transportondernemingen. Dat is nu namelijk verboden. “Het voorstel van TLN is bij ons echt in het verkeerde keelgat geschoten”, zegt Van Rijsel van CNV. “Natuurlijk zien we dat zzp-chauffeurs het momenteel zwaar hebben. Maar als transportbedrijven gebruik willen maken van hun diensten, dan moeten ze hen gewoon in dienst nemen, netjes met een contract waarop de cao van toepassing is. Want het kan niet zo zijn dat je als werkgever aan de ene kant uren afpakt van je chauffeurs, en aan de andere kant een dealtje sluit met eigen rijders.”

TLN vindt die reactie te kort door de bocht. “Het is pertinent niet zo dat vaste werknemers minder worden ingezet om vervolgens zzp’ers in te schakelen.” Wel kan het beschikbare werk eerlijker worden verdeeld. Daarbij wijst de brancheorganisatie ook op de mogelijkheid om terug te vallen op de loongarantie van 40 uur per week.