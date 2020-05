Gevolgen reorganisatie bij Uber in Nederland nog onduidelijk

Uber, het bedrijf achter de gelijknamige taxi-app, kan nog geen duidelijkheid geven over de mogelijke impact van zijn megareorganisatie op de werkgelegenheid in Nederland. Het Amerikaanse technologieconcern heeft in Amsterdam zijn Europese hoofdkantoor, waar 1500 mensen werken. Verder zijn er hier veel zelfstandige chauffeurs aan de slag voor Uber.

De onderneming kondigde onlangs twee grote reorganisaties aan waarbij 6700 banen verloren gaan. Op die manier zet Uber wereldwijd ongeveer een kwart van zijn personeel op straat, om door de coronacrisis te kunnen komen. Ook zal er op andere manieren gesneden worden in de kosten. Zo worden er 45 kantoren gesloten.

Volgens een woordvoerder staat vast dat de ingrepen gevolgen hebben voor personeel in meer dan vijftig landen, maar het hele besluitproces over de precieze verdeling van het banenverlies is nog niet doorlopen. Uber zal de reorganisatieplannen ook met zijn Nederlandse ondernemingsraad bespreken, aldus de zegsman.

De stevige ingrepen zijn nodig omdat de vraag naar taxiritten door de coronacrisis sterk is teruggelopen. Uber verdient de laatste tijd wel meer met maaltijdbezorgdienst Uber Eats, maar dat is bij lange na niet voldoende om de neergang in de rest van het bedrijf te compenseren.