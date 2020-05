Makelaars: woningmarkt nog op peil ondanks coronamaatregelen

De huizenmarkt in Nederland heeft nauwelijks last gehad van de coronamaatregelen die sinds twee maanden van kracht zijn in Nederland. In de afgelopen week lag het aantal transacties maar liefst 23 procent hoger dan het weekgemiddelde vóór de afkondigingen van de maatregelen door het kabinet, meldt de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM).

“Het lijkt erop dat woningzoekenden nog steeds in mogelijkheden denken. Daarnaast is de rente nog steeds laag en speelt ook het seizoen een positieve rol”, geeft voorzitter Onno Hoes als redenen.

De vierkante meterprijs van (verkochte) woningen is tussen half april en mei licht gestegen met 1,1 procent in vergelijking met de maand voor de maatregelen. Een gemiddelde woning kost nu 333.000 euro. In vergelijking met een jaar eerder is dit landelijk 7,7 procent hoger.

Opvallend is volgens de NVM de stijging van het aantal vrijgekomen huurwoningen. Met name in toeristische steden en regio’s is dit zo’n 13 procent hoger dan in de weken voor de crisis en vergeleken met vorig jaar zelfs 21 procent meer. Volgens de makelaarsvereniging is de afname van het gebruik van Airbnb, zoals in Amsterdam en Den Haag, een verklaring hiervoor.