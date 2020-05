Bouwbedrijven voeren ondanks coronacrisis omzet op

Bouwbedrijven hebben in het afgelopen kwartaal ondanks de coronacrisis hun omzet opgevoerd. Ook werden in de periode meer bouwvergunningen verleend en lag de bouwsom voor nieuwbouw en verbouwingen van woningen fors hoger. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) laat dit zien dat de bouwsector in de periode nog geen hinder ondervond van de pandemie.

De opbrengsten in de bouw stegen in de eerste drie maanden van het jaar met 9,1 procent vergeleken met een jaar eerder. Zelfs in maart, waarin de eerste effecten van de maatregelen tegen het coronavirus zichtbaar werden, behaalden bouwbedrijven hogere opbrengsten.

De omzet steeg in alle branches. Met name gespecialiseerde bouwbedrijven zagen hun omzet sterk aandikken. Ook bedrijven in de grond-, water- en wegenbouw en ondernemingen in de burgerlijke en utiliteitsbouw deden goede zaken.

In het eerste kwartaal werd voor 14.000 te bouwen woningen een vergunning verleend, meldde het CBS. Dat is bijna 7 procent meer dan in het eerste kwartaal van 2019. Deze toename volgt op een jaar van dalingen.

Een verontrustend signaal was wel dat het aantal faillissementen in de periode, in totaal 121, hoger uitkwam dan een jaar eerder. Het statistiekbureau meldde verder dat in het lopende kwartaal per saldo de helft van de bouwondernemers een lagere omzet denkt te behalen. Een vijfde verwacht mensen te moeten ontslaan.