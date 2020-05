Brussel: banen, bedrijven en zorg prioriteit voor EU

De EU-landen moeten zich op de korte termijn vol richten op het redden van banen en bedrijven en investeren in de gezondheidssector. “Het coronavirus is als een asteroïde ingeslagen en laat een kratergat in de Europese economie achter”, zei vicevoorzitter van de Europese Commissie Valdis Dombrovskis bij de presentatie van haar jaarlijkse aanbevelingen voor de lidstaten. Omdat de nationale ontwerpbegrotingen vanwege de coronacrisis de prullenmand in kunnen, en de begrotingsregels tijdelijk zijn opgeschort, stelt de commissie geen procedures in tegen lidstaten, aldus de Let.

Prioriteit is nu dan ook om de sociaal-economische gevolgen van de coronacrisis te verlichten en te zorgen voor herstelmaatregelen, zegt de commissie. Voor de middellange termijn moet de focus liggen op hervormingen en investeringen in een duurzame, digitale economie.

Volgende week presenteert de commissie haar voorstellen voor een nieuwe meerjarenbegroting van 2021 tot en met 2027 met daaraan gekoppeld een herstelfonds. Dat fonds zou een omvang van circa 1000 miljard euro moeten hebben, heeft Dombrovskis eerder gezegd.