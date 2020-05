Het vertrouwen van consumenten is in mei verder gedaald, nadat het sentiment een maand eerder al in recordtempo was afgenomen. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Vooral het oordeel over de huidige economische omstandigheden is verslechterd door de coronacrisis.

De graadmeter voor het consumentenvertrouwen van het CBS voor mei komt uit op min 31, tegen een min van 22 in april.