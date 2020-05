Hoofdindex Amsterdam sluit stevig in de plus

De AEX-index op de beurs in Amsterdam is woensdag met een stevige winst de handel uitgegaan. Ook op de andere Europese aandelenbeurzen was sprake van plussen. Beleggers lieten zich onder meer leiden door de afbouw van coronabeperkingen in veel landen. Daarnaast kwamen Europese cijfers over het consumentenvertrouwen hoger uit dan verwacht.

De hoofdindex op Beursplein 5 eindigde 2 procent hoger op 531,06 punten. De MidKap steeg 0,9 procent tot 706,89 punten. De beurzen in Parijs, Londen en Frankfurt zaten tot 1,3 procent in de lift.

Sterkste stijgers in de AEX waren techinvesteerder Prosus, zorgtechconcern Philips en chipmachinemaker ASML met winsten tot 4,2 procent. De banken ING en ABN AMRO gingen tot 2,9 procent omhoog. Eerder op de dag stonden ze nog in de min na een winstalarm van concurrent Rabobank. Rabobank, die zelf geen beursnotering heeft, verwacht dat de winstgevendheid dit jaar hard geraakt zal worden door de negatieve gevolgen van de coronacrisis op de economie.

Ook ASR (min 2,5 procent) kwam volgens analisten van KBC Securities met een verrassende winstwaarschuwing. De verzekeraar draaide een zwak eerste kwartaal en lijkt volgens de analisten een grotere impact te voelen van de coronacrisis dan branchegenoten.

Air France-KLM sloot met een koersverlies van 0,5 procent. Air France haalt zijn Airbus A380-toestellen voortijdig uit de vloot. Volgens de zustermaatschappij van het Nederlandse KLM zijn de grote ‘dubbeldekkers’ voorlopig niet nodig vanwege de coronacrisis. Bovendien wilde Air France eind 2022 toch al stoppen met dit toestel en in plaats daarvan kleinere en zuinigere vliegtuigen gebruiken. Met het besluit is een afschrijving van ongeveer een half miljard euro gemoeid.

Elders in Europa trok Marks & Spencer de aandacht, met een winst van bijna 11 procent. De Britse retailer gaat zijn herstelprogramma versnellen na een winstdaling van 21 procent in het afgelopen boekjaar. Rolls-Royce kreeg er in Londen dik 2 procent aan beurswaarde bij. De Britse bouwer van vliegtuigmotoren schrapt minstens 9000 banen vanwege de malaise in de luchtvaartsector door de virusuitbraak. Er werken wereldwijd ongeveer 52.000 mensen bij Rolls-Royce.

De euro was 1,0985 dollar waard tegen 1,0937 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 4 procent duurder op 33,24 dollar. Brentolie kostte 3 procent meer op 35,68 dollar.