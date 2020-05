Nieuwe reis-app Pon en NS mag onder voorwaarden

Spoorvervoerder NS en auto-importeur en fietsenfabrikant Pon mogen samen een nieuwe reis-app gaan maken. Dat heeft toezichthouder Autoriteit Consument & Markt (ACM) besloten. Daarbij is wel de eis gesteld dat andere partijen ook treinreizen en OV-fietsen kunnen boeken tegen dezelfde voorwaarden.

NS en Pon maakten vorig jaar bekend de krachten te willen bundelen op het gebied van onder meer deelfietsen en deelauto’s. Het samenwerkingsverband wil een app ontwikkelen waarmee reizigers een reis met verschillende vormen van transport, zoals trein, fiets en auto, kunnen plannen, boeken en betalen. De app moet niet alleen de eigen vervoersdiensten van de twee bedrijven, maar ook die van andere ondernemingen tonen.

NS heeft sinds 2018 de dochteronderneming Hely die in Amsterdam, Delft, Den Haag, Haarlem, Rotterdam en Utrecht deelvervoer aanbiedt. Pon-dochter Next Urban Mobility doet iets vergelijkbaars in Utrecht, Den Haag en Amsterdam. Daarnaast werkt NS samen met deelautobedrijf Greenwheels waar Pon mede-eigenaar van is.