‘Oliemaatschappij BP halveert aantal topfuncties’

Het Britse olie- en gasconcern BP gaat verder met een flink afgeslankte bestuurslaag. Van alle 250 leidinggevende functies in de bovenste twee lagen van de organisatie blijven er slechts 120 over, meldt persbureau Reuters op basis van ingewijden.

Oliemaatschappijen moeten hard op zoek naar manieren om kosten te besparen, nu olieprijzen een duikvlucht hebben genomen door de coronapandemie. BP had in het eerste kwartaal te maken met een forse winstval en kondigde 2,5 miljard dollar aan kostenbesparingen aan.

Het schrappen van veel bestuursfuncties bij BP valt ook samen met een nieuwe organisatiestructuur. Daarin verdwijnt de klassieke tweedeling tussen upstream, wat staat voor het vinden en oppompen van olie, en downstream, waaronder de raffinage en verkoop van olieproducten valt.

In plaats daarvan zet topman Bernard Looney elf kleinere afdelingen op. Die worden geleid door circa 100 leidinggevenden, staat naar verluidt in een intern memo van Looney. “We verwachten dat het vernieuwde BP kleiner en flexibeler is. We hebben al een managementlaag weggehaald op het bovenste en tweede niveau”, staat in de mededeling.

BP liet bij de aankondiging van de kostenbesparingen in april nog niets los over het schrappen van banen. Het bedrijf meldde vervolgens zeker drie maanden het personeelsbestand ongemoeid te laten. In juni zou Looney met meer informatie over banen komen.