Sunweb en Roompot gaan samenwerken

Reisorganisatie Sunweb en uitbater van vakantieparken Roompot gaan een samenwerking aan. Via Sunweb kunnen voortaan ook vakantiehuisjes van Roompot worden geboekt in Nederland, België en Duitsland.

Vanwege de coronacrisis wordt de krachtenbundeling, waar al langer aan werd gewerkt, versneld tot stand gebracht. Dichter bij huis op vakantie gaan is momenteel extra in trek. Sinds de versoepeling van de coronamaatrtegelen door de Nederlandse overheid ziet Roompot de vraag naar vakanties in eigen land, België en Duitsland sterk toenemen. Die tendens merkt Sunweb ook bij zijn reizigers op.

Mogelijk wordt de samenwerking in de toekomst verder uitgebreid. Sunweb-topman Mattijs ten Brink laat weten dat dit het begin is van een “langdurige en strategische” samenwerking. Op zijn beurt bereidt Roompot zich ook al voor op het moment dat vakantiegangers weer verder willen reizen, met het vliegtuig richting de zon of op wintersportvakantie. Dan kunnen nauwe banden met Sunweb voor het bedrijf goed van pas komen.