Xi wil niet terug naar planeconomie in China

China wil niet terug naar een planeconomie. Dat heeft president Xi Jinping zaterdag gezegd als reactie op Amerikaanse kritiek dat het land met de tweede economie ter wereld de beloofde hervormingen niet heeft doorgevoerd.

“We zijn tot het inzicht gekomen dat we de blindheid van de markt niet moeten negeren noch moeten terugkeren naar het oude pad van de geleide economie”, aldus Xi tegen politieke adviseurs, bijeen voor het jaarlijkse volkscongres in Peking. Hij herhaalde het standpunt van de regering dat markten een “beslissende rol” moeten spelen in de economie.

China houdt rekening met steeds meer negatieve reacties uit de VS, waar de regering-Trump dreigt met maatregelen op veel terreinen, van handel tot de behandeling van de coronacrisis. Het Witte Huis uitte deze week brede kritiek ten aanzien van het Chinese economische en militaire beleid, onder meer met beschuldigingen van diefstal van intellectueel eigendom en economisch protectionisme.