Peking hekelt Amerikaanse beperkingen aan luchtvaartbedrijven

China is het niet eens met de restricties die de Verenigde Staten aan Chinese luchtvaartmaatschappijen hebben opgelegd. De Amerikaanse onderminister van Transport Joel Szabat eiste van zeven Chinese luchtvaartmaatschappijen dat ze al hun vluchten op de VS voor 27 mei bij hem aanmelden, omdat hij wil kijken of “ze mogelijk in strijd zijn met de bestaande wetgeving of het publiek belang kunnen schaden”.

De VS eisten dat van China, omdat Peking tot zeker half oktober het internationale vliegverkeer wat personenvervoer betreft drastisch beperkt. Maar de Amerikaanse regering wil dat het land zich veel soepeler opstelt. Een woordvoerder van het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken zei dat door Peking opgelegde vluchtbeperkingen voor alle luchtvaartmaatschappijen gelden. De beperkingen van het personenvervoer zijn er volgens hem om het risico op de verspreiding van het coronavirus te beteugelen.

Washington beschuldigde de Chinese regering er vrijdag van dat zij het voor Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen onmogelijk hebben gemaakt hun diensten naar China te hervatten.