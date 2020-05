Ondernemersclub blij met betere positie mkb’er bij faillissement

Kleine ondernemers die nog geld te vorderen hebben bij een bedrijf in financiële problemen, krijgen volgens een nieuwe wet een betere uitgangspositie. Dat meldt ondernemersorganisatie ONL voor Ondernemers, nadat een meerderheid in de Tweede Kamer dinsdag voor een nieuwe faillissementswet stemde.

De nieuwe faillissementswet moet onnodig verlies van werkgelegenheid voorkomen. De nieuwe regels maken het bedrijven die niet meer aan hun betalingsverplichtingen kunnen voldoen gemakkelijker om tot een akkoord met alle schuldeisers te komen. Zo zouden ze vaker een faillissement kunnen voorkomen.

ONL was blij met dit initiatief, maar vreesde aanvankelijk dat kleine schuldeisers met lege handen zouden achterblijven bij dergelijke reorganisaties. Dankzij een amendement is nu echter geregeld dat kleine mkb’ers en zzp’ers altijd recht houden op een minimumpercentage van het geld dat ze nog tegoed hebben.

Volgens ONL-voorzitter Hans Biesheuvel zorgt de nieuwe wet nu voor een gelijker speelveld tussen kleine en grote schuldeisers. “De democratische behandeling van deze wet heeft gezorgd voor een sterk verbeterde positie van het mkb”, zegt hij. “Er is nu meer oog voor de positie van kleine mkb-schuldeisers en dat is juist in de huidige crisis broodnodig.”