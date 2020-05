Von der Leyen: moedige stappen nodig voor volgende generatie

De EU moet al haar financiële kracht inzetten en de meest doortastende maatregelen treffen voor het herstel uit de coronacrisis. “Dat is niet alleen nodig uit solidariteit met de lidstaten die zwaar getroffen zijn maar dat zijn we verschuldigd aan de volgende generatie”, aldus de voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen.

Ze zei dit in het Europees Parlement bij de presentatie van haar plannen die de komende jaren 1,85 biljoen euro (1850 miljard) gaan kosten als de 27 lidstaten ze goedkeuren. De commissie wil daarvan 750 miljard euro gaan lenen op de financiële markten voor een herstelplan voor de EU-landen, waarvan 500 miljard aan de lidstaten wordt geschonken, bovenop een meerjarenbegroting (2021 – 2027) van 1100 miljard euro. “We moeten moedige stappen zetten”. Die stappen moeten volgens haar via investeringen versneld leiden naar een groen, digitaal en sterker Europa.

Het Europees Parlement had gevraagd om een herstelfonds van 2000 miljard euro, bovenop de meerjarenbegroting.

CDA-delegatieleider Esther de Lange verwelkomt de voorstellen. Ze vindt dat het te lang heeft geduurd. Ze waarschuwde wel voor het gezamenlijk aangaan van schulden. “Laten we er samen uitkomen”, zei ze tegen Von der Leyen.

D66 verwelkomt de “Europese reddingsboei” en roept de nationale regeringen op snel erover te beslissen. Europarlementariër Sophie in ’t Veld: “Premier Rutte en minister Hoekstra moeten nu echt gaan beseffen dat het Europees belang ook het Nederlands belang is. Investeren in Europa is investeren in onszelf.” De steun moet volgens D66 wel voorwaardelijk zijn aan respect voor democratie en rechtsstaat.

Volgens Derk Jan Eppink (Forum voor Democratie) is er sprake van een “politieke staatsgreep” door de Europese Commissie.