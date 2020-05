Economie VS krimpt met 5 procent door crisis

De economie van de Verenigde Staten is in het eerste kwartaal van dit jaar door de coronacrisis iets harder gekrompen dan aanvankelijk gedacht. Volgens een tweede raming van de Amerikaanse overheid bedroeg de krimp 5 procent.

Bij een eerdere schatting werd nog een terugval van 4,8 procent gemeld en economen hadden in doorsnee voorspeld dat dit cijfer gehandhaafd zou worden. In het vierde kwartaal van 2019 groeide ’s werelds grootste economie nog met 2,1 procent.

Het aantal wekelijkse uitkeringsaanvragen in de VS kwam vorige week uit op ruim 2,1 miljoen. Daarmee is het aantal Amerikanen dat door de coronacrisis werkloos is geraakt inmiddels opgelopen tot meer dan 40 miljoen. Door de crisis zijn veel Amerikaanse bedrijven hard geraakt en wordt personeel massaal ontslagen.