Koerssprong Basic-Fit op beurs na sportschoolbesluit

Het aandeel van sportschooluitbater Basic-Fit is donderdag op de beurs in Amsterdam omhooggeschoten. Beleggers reageerden opgelucht dat sportscholen per 1 juli al open mogen van de overheid, in plaats van per 1 september.

Voorwaarde voor de vervroegde opening is volgens premier Mark Rutte wel “dat het veilig kan”. Daarbij is een harde voorwaarde dat er “strakke adviezen liggen” van het Outbreak Management Team (OMT), dat het kabinet adviseert over de aanpak van de uitbraak van het coronavirus. Basic-Fit won tussentijds circa 14 procent aan waarde.

De Amsterdamse aandelenbeurs begon over de gehele linie met winst. Ook de andere Europese beurzen openden in het groen. De hoop dat de economische activiteit weer zal aantrekken door de versoepeling van de coronamaatregelen en de steunmaatregelen van overheden en centrale banken bleef zorgen voor optimisme bij beleggers.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde 0,6 procent hoger op 531,95 punten. De MidKap won 1,4 procent tot 732,88 punten. De beurzen in Londen, Parijs en Frankfurt dikten tot 0,9 procent aan.

Ook het aandeel Eurocommercial Properties zat in de lift. Het vastgoedfonds steeg ruim 4 procent. Alle winkelcentra van de onderneming zijn weer open, nadat een aantal centra vanwege de coronapandemie gesloten waren.