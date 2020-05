Grootste klus ooit voor hijsbedrijf Mammoet

Hijs- en transportbedrijf Mammoet heeft de grootste opdracht in zijn historie binnengehaald. De onderneming uit Schiedam gaat hijswerk verrichten voor de bouw van een grote lng-fabriek in Rusland. Hoeveel geld Mammoet hieraan precies verdient, is niet naar buiten gebracht. Met het zogeheten Arctic LNG 2-project is in totaal zo’n 21 miljard dollar gemoeid.

Verspreid over vier jaar zal het bedrijf meer dan een half miljoen ton aan hijswerkzaamheden uitvoeren in het uiterste noorden van Rusland. Er moeten onderdelen worden opgetild die tussen de 8000 en 17.000 ton wegen. Op piekmomenten zijn er waarschijnlijk 120 mensen met de klus bezig.

Mammoet is onderdeel van SHV, het handelsconglomeraat van de familie Fentener van Vlissingen. De onderneming verwierf begin deze eeuw wereldwijde bekendheid door samen met het Rotterdamse bergingsbedrijf Smit de Russische atoomonderzeeƫr Koersk boven water te takelen. De Koersk zonk in 2000 in de Barentszzee; alle opvarenden kwamen om. Mammoet was ook al betrokken bij een ander groot lng-project in het noorden van Rusland. Daarbij werd hijswerk verricht bij extreme temperaturen ver onder de min 50 graden.