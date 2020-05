Kabinet: bronbelasting op geldstroom naar belastingparadijs

Het kabinet wil ervoor zorgen dat geldstromen naar landen die geen of weinig belasting heffen, wel belast worden. Vanaf 2024 moet een nieuwe bronbelasting het minder aantrekkelijk maken om winst uit te keren vanuit of via landen met een laag winstbelastingtarief.

Het gaat om stromen naar landen met een tarief van minder dan 9 procent en landen die op de Europese lijst van belastingparadijzen staan, zoals de Kaaimaneilanden en Panama. Naar dat soort landen werd in 2018 zo’n 37 miljard euro uitgekeerd, blijkt uit nieuwe gegevens. Dat is veel meer dan eerder gedacht.

Dit bedrag bestaat vooral uit rente en royalty’s (geld dat wordt betaald voor het gebruik van een lied of afbeelding) en in mindere mate uit dividenden. Daarover moet vanaf volgend jaar al bronbelasting worden betaald, “om te voorkomen dat Nederland nog langer wordt gebruikt als toegangspoort naar laagbelastende” landen, zo maakte het kabinet al eerder bekend.

Hoeveel dividenden er precies vanuit en door Nederland naar belastingparadijzen stromen is niet precies bekend. Naar schatting gaat het om enkele miljarden, waarover vanaf 2024 dus bronbelasting wordt geheven, als het aan het kabinet ligt.

“Met deze aanvullende bronbelasting nemen we opnieuw een grote stap om belastingontwijking aan te pakken”, zegt staatssecretaris Hans Vijlbrief (Fiscaliteit). Om ervoor te zorgen dat belastingontwijkers niet een andere route vinden is het volgens de bewindsman “zaak hierover internationaal nog betere afspraken te maken”.

Vijlbrief hoopt de maatregel nog voor het einde van deze kabinetsperiode, die in principe tot maart volgend jaar loopt, uit te werken. Maar de bronbelasting kan op zijn vroegst pas op 1 januari 2024 worden ingevoerd omdat de Belastingdienst tijd nodig heeft voor de voorbereiding. “Dit geeft ook ruimte aan bonafide bedrijven om zich te reorganiseren”, schrijft de staatssecretaris aan de Tweede Kamer.