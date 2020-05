De vraag naar koffie blijft sterk of het nu crisistijd is of niet. Dat verklaart volgens topman Casey Keller van Douwe Egberts-moederconcern JDE Peet’s de succesvolle beursgang van de koffie- en theeproducent in Amsterdam op vrijdag. “Niemand geeft zijn kopje koffie in de ochtend op.”

De koers van JDE Peet’s ging vrijdag flink omhoog door sterke vraag van beleggers naar aandelen van het bedrijf dat ook theemerk Pickwick en koffiemerken Senseo, L’Or en Tassimo bezit. Vanwege de grote belangstelling werd de gang naar Beursplein 5 vervroegd, want eigenlijk was het de bedoeling dat volgende week woensdag te doen. “Ik ben zeer blij met het succes van onze beursgang en de ontvangst door beleggers. Mensen zien de waarde van onze sterke business”, zegt Keller in een toelichting op de beursgang, de grootste in Europa van dit jaar.

De marktwaarde van JDE Peet’s was bij de beursgang 15,6 miljard euro. Keller wil het bedrijf de komende jaren laten groeien, geholpen door innovaties en nieuwe producten. Maar ook overnames in bijvoorbeeld opkomende markten behoren tot de mogelijkheden, stelt de topman. “Onze strategie is zeer gefocust, met als doel aanhoudende groei van de portefeuille. Het is mijn ambitie om daar verder aan te bouwen.”

JDE Peet’s heeft een jaaromzet van 6,9 miljard euro en is ontstaan nadat moederbedrijf JAB Holdings de Nederlandse koffiebrander Jacobs Douwe Egberts Group (JDE) had samengevoegd met het Amerikaanse koffiebedrijf Peet’s. De vorig jaar verkochte hoeveelheden waren goed voor zo’n 130 miljard koppen koffie en thee. JDE Peet’s krijgt meer dan driekwart van zijn opbrengsten uit consumptie thuis.

De keuze voor een beursgang op het Damrak lag voor de hand, volgens Keller, omdat het hoofdkantoor in Amsterdam staat en de wortels van de onderneming grotendeels in Nederland liggen. “Dit is ons thuisland en we zijn trots op ons rijke Nederlandse erfgoed.”