Renewi verwerkte minder afval door coronacrisis

Afvalverwerker Renewi verwerkt minder afval vanwege de lockdownmaatregelen tegen het coronavirus. Dat was vooral te zien in de maand april, aldus het bedrijf dat ontstond uit de overname van het Nederlandse Van Gansewinkel door het Britse Shanks.

Volgens Renewi nam het volume in Nederland in april met ongeveer 15 procent af, vooral door minder afval in vuilniscontainers. De hoeveelheden afval van bouwplaatsen en grofvuil bleef redelijk overeind. In Belgiƫ zag het bedrijf een daling van het volume in april met 35 procent.

Verder zei Renewi dat in Nederland een project is opgezet om medisch afval zoals gebruikte mondkapjes uit ziekenhuizen te recyclen. Daarbij kunnen wel 48.000 mondmaskers per dag worden gerecycled. Het bedrijf is de grootste verwerker van medisch afval in ons land.

Om de crisis het hoofd te bieden heeft Renewi onder meer de kosten verlaagd, door bijvoorbeeld salarisverlagingen voor het hoogste management. Daarnaast maakte het bedrijf gebruik van de mogelijkheid voor werktijdverkorting in Belgiƫ. Renewi komt op 4 juni met cijfers over het afgelopen gebroken boekjaar. De onderneming heeft noteringen aan de beurzen van Londen en Amsterdam.