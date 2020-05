Staat toch niet volledig garant voor kredietverzekeringen

De overheid staat toch niet volledig garant voor kredieten die bedrijven van leveranciers krijgen. Voor de eerste 1 miljard euro schade dragen kredietverzekeraars zelf 10 procent risico.

Dat meldt verantwoordelijk staatssecretaris Hans Vijlbrief aan de Tweede Kamer. Eerst wilde het kabinet voor 100 procent garant staan, maar de Europese Commissie wilde de regeling alleen goedkeuren als deze “in grote lijnen gelijk was aan de Duitse regeling”.

De Duitse overheid staat voor 90 procent garant en die regeling was al goedgekeurd. Om oneerlijke concurrentie op de interne markt tegen te gaan wil de Commissie niet dat een ander land meer zekerheid kan bieden.

“Een belangrijk deel van de verzekerde handel is immers grensoverschrijdend,” legt Vijlbrief uit in een brief aan de Tweede Kamer. “En als een Nederlandse exporteur op zijn – bijvoorbeeld – Italiaanse klanten door zijn kredietverzekeraar meer dekking krijgt dan een Duitse exporteur door verschillen in de herverzekering kan dat de concurrentieverhoudingen be├»nvloeden.”

In maart kreeg het kabinet voor het eerst signalen dat kredietverzekeraars huiverig zijn om leverancierskredieten te verzekeren. Door de coronamaatregelen en de effecten hiervan op de economie wordt het lastiger voor ondernemers om hun leveranciers binnen de geldende termijnen te kunnen afbetalen. Verzekeraars zijn daarom minder snel bereid om garant te staan voor die leverancierskredieten. Daarom besloot de overheid het risico over te nemen van de kredietverzekeraars.

Vijlbrief heeft ook onderhandeld met de kredietverzekeraars zelf. Drie grote internationale spelers en drie kleinere Nederlandse verzekeraars gaan een overeenkomst aan met de overheid. “Verzekeraars die nog niet in beeld zijn” kunnen zich tot en met 30 juni melden.

De herverzekering zorgt ervoor dat “geen ongerichte verlagingen van kredietlimieten mogelijk zijn”. Vijlbrief verwacht “dat grote terughoudendheid zal worden betracht” bij het verlagen van kredieten. Richard Weurding, directeur van het Verbond van Verzekeraars, benadrukt wel dat “er ook omstandigheden zullen zijn waardoor kredietverzekeraars genoodzaakt zijn limieten aan te passen”.

Het Verbond is blij met het akkoord dat is bereikt, waarmee verzekeraars volgens Weurding helpen de Nederlandse economie en werkgelegenheid te beschermen.