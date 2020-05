Vestager verdedigt Brusselse eisen voor steun Lufthansa

Vicevoorzitter Margrethe Vestager van de Europese Commissie ontkent dat Brussel “extra hindernissen” voor staatssteun aan de Duitse luchtvaartmaatschappij Lufthansa opwerpt. “Lufthansa is een indrukwekkend bedrijf met een hele sterke positie op de markt. Straks zijn we uit de crisis en daarom moeten we concurrerende bedrijven nu beschermen. Een akkoord over het steunpakket heeft hoge prioriteit voor ons en wij zijn in nauw contact met de regering”, zei ze in Brussel.

De commissie heeft het plan van Duitsland om een belang van 20 procent te nemen voor 6 miljard euro en garant te staan voor een lening van 3 miljard euro goedgekeurd onder voorwaarde dat Lufthansa een aantal slots op de luchthavens van Frankfurt en München opgeeft. De raad van commissarissen van Lufthansa vindt dit onverteerbaar en heeft woensdag de geplande aandeelhoudersvergadering uitgesteld. De instemming van de aandeelhouders is nodig voor het steunpakket.

Volgens Vestager is het inleveren van slots (de tijdsperiode waarbinnen een vliegtuig mag opstijgen of landen op een luchthaven) als compensatie voor steun uitgebreid besproken met de lidstaten voor de commissie de regels voor staatssteun in verband met de coronacrisis tijdelijk versoepelde. “Slots zijn beperkt en dus een machtig concurrentiemiddel”, aldus de Deense.

Ze wees er ook op dat er “een groot verschil” is tussen een lening voor een onderneming of versterking van het aandelenkapitaal door de staat. Als de staat een belang in een bedrijf neemt, wordt dat beschouwd als een versterking van die onderneming, wat weer het vertrouwen op de financiële markt vergroot.” Daardoor krijgt het bedrijf bijvoorbeeld gemakkelijker toegang tot leningen en is er “een hoog risico” van concurrentieverstoring, betoogde ze.