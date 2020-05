Grote demonstratie tegen ontslagen bij Renault

Enkele duizenden mensen hebben zaterdag in Noord-Frankrijk gedemonstreerd tegen de bezuinigingsplannen van autoproducent Renault. De demonstranten verzamelden zich in de stad Maubeuge, niet ver van de Belgische grens, meldden Franse media. Renault heeft daar een grote fabriek. De vakbonden hadden opgeroepen tot het protest.

De Franse autofabrikant kondigde vrijdag aan dat het van plan is wereldwijd ongeveer 15.000 banen te schrappen en de kosten te verlagen. In Frankrijk zullen 4600 banen verdwijnen, ofwel 10 procent van het totaal. Volgens Renault-topman Jean-Dominique Senard moet in 2022 een kleine fabriek in de omgeving van Parijs worden gesloten. Verdere sluitingen zijn niet gepland.

Renault stond vorig jaar in de rode cijfers. Ook heeft de automaker veel last van de coronacrisis, waardoor de vraag naar nieuwe auto’s is ingezakt.