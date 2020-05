Nederlandse export stabiliseert op lage niveau april

De omzetdaling bij Nederlandse exporterende bedrijven in de maand mei ligt ongeveer op hetzelfde lage niveau van april, zo blijkt uit de maandelijkse Coronamonitor van evofenedex, ondernemersvereniging voor handel en logistiek.

Door de verslechterende economie hebben twee op de drie in Nederland gevestigde bedrijven te kampen met grote vraaguitval, waardoor de orderportefeuilles leeg raken. Niet alleen het aantal orders daalt, ook de gemiddelde ordergrootte wordt kleiner. Wel loopt de gemiddelde daling van de omzet in mei in vergelijking met de daling in april iets terug (van 39 procent naar 35 procent). De omzetderving voor het hele jaar wordt nu geraamd op 26 procent, vrijwel gelijk aan april.

Positief volgens evofenedex is dat de verstoringen in het logistieke proces aan het afnemen zijn. Het percentage verstoringen over de weg liep terug van 30 procent naar 24 procent. Bij import liepen de leveringsproblemen terug van 20 procent naar 10 procent.

Een toenemend aantal bedrijven is ervan overtuigd ze tot minimaal in 2021 last zullen hebben van de negatieve ontwikkelingen. Tien procent van de bedrijven ervaart een positieve impact op hun omzet. In mei resulteert dat voor die bedrijven zelfs gemiddeld in een plus van 21 procent. Zes procent van de exporteurs verwacht dat dit over het hele jaar een duurzaam effect zal zijn; deze bedrijven verwachten dit jaar 15 procent meer omzet te realiseren dan het jaar ervoor.

“We zien een trend naar licht herstel van de export en gelijktijdig een grotere vraag naar productie en goederen dicht bij huis. Het belang van een soepel draaiende interne markt zonder welke verstoring dan ook kan veel bijdragen aan het bespoedigen van het herstel. Bedrijven moeten snel weer kunnen bouwen op de (logistieke) voordelen van de Europese interne markt,” stelt Bart Jan Koopman, directeur van evofenedex.