‘Plannen voor EU-herstelfonds bevatten vreselijk goede elementen’

De plannen voor het herstelfonds van de Europese Unie ter waarde van 750 miljard euro bevatten “vreselijk goede” elementen. Dat heeft voorzitter Hans de Boer van werkgeversvereniging VNO-NCW gezegd in het tv-programma WNL Op Zondag. Volgens De Boer is het idee om de zwakke lidstaten met giften te helpen, waar Nederland zich tegen verzet, helemaal niet zo slecht.

Zo’n twee derde van het herstelfonds wordt volgens de huidige plannen aan de zwaarst getroffen lidstaten geschonken en de rest komt als goedkope leningen ter beschikking. “Bij giften denkt iedereen aan een cadeautje. Dat is onzin”, vindt De Boer. “Het geld gaat in richtingen die de productiviteit van de economie versterken en is aan richtlijnen gebonden.” Nederland wil in het herstelfonds liever leningen zien dan giften, en aan die leningen moeten voorwaarden over hervormingen gekoppeld worden. Het is overigens wel de bedoeling dat lidstaten die voor hulp aankloppen in Brussel investerings- en hervormingsplannen inleveren, bijvoorbeeld om de economie groener en digitaler te maken.

De Boer vindt het goed dat Nederland kritisch is maar roept op tot een constructieve discussie met andere lidstaten. “Als ondernemers pleiten we ervoor dat we met zijn allen Europa goed in de benen houden. Europa is een waarde in de wereld. Daar moeten we blij mee zijn. Het zou Nederland sieren als we daar een constructievere discussie over zouden voeren”, aldus de voorzitter.

In de komende tijd worden de plannen over het herstelfonds besproken door regeringsleiders. De plannen vereisen unanieme goedkeuring van de 27 lidstaten.