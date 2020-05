Tata Steel: geen gedwongen ontslagen bij reorganisatie

Bij de reorganisatie van de Europese activiteiten van het Indiase staalconcern Tata Steel, waaronder het voormalige Hoogovens in IJmuiden, zullen in Nederland geen gedwongen ontslagen vallen. Dat is de reactie van Tata Steel op het ultimatum van vakbond FNV. De vakbond dreigde met acties als Tata Steel de bestaande afspraken over het behoud van werkgelegenheid tot oktober volgend jaar niet zou naleven en die niet met vijf jaar zou verlengen.

Tata Steel benadrukt dat er geen veranderingen zijn in de afspraken rond de reorganisatie die al zijn gemaakt. Het bestaande werkgelegenheidspact wordt gerespecteerd. Daarin staat dat er geen gedwongen ontslagen vallen tot oktober 2021, bevestigt een woordvoerster. Verder herhaalt het bedrijf dat het vanwege de coronacrisis pas na 1 juli bereid is om met de vakbonden in gesprek te gaan. Het ultimatum van FNV loopt op dinsdagmiddag af.

Verder meldt het Indiase staalconcern dat er “absoluut geen sprake” is van een scenario waarin het staalbedrijf in IJmuiden afgesplitst wordt van het moederbedrijf. “IJmuiden heeft veel potentie en binnen Tata Steel is er veel ambitie en commitment om deze, samen met de medewerkers, te verwezenlijken. Een verzelfstandiging past daar absoluut niet bij.” Onder meer FNV pleitte eerder voor een nationalisatie van de Nederlandse tak van Tata Steel.

Tata Steel wordt in Europa hard getroffen door de coronacrisis. De Europese auto-industrie, de belangrijkste afzetmarkt voor de staalmaker, lag de afgelopen maanden stil met een gekelderde vraag naar staal als gevolg. De marktomstandigheden waren ook voor de crisis moeizaam. Tata Steel kondigde daarom vorig jaar aan in de kosten te willen snijden van zijn Europese activiteiten.