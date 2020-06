Beloning van 7500 euro voor beste idee 1,5 metereconomie

De beste oplossing voor de 1,5 metereconomie, waar ondernemers in het midden- en kleinbedrijf hun voordeel mee kunnen doen, is 7500 euro waard. Dat is namelijk de prijs voor de 1,5 meter innovatie challenge die dinsdag van start is gegaan. MKB-Nederland, VNO-NCW en andere partners hopen met de wedstrijd de beste ideeën binnen te krijgen en die te delen met andere ondernemers.

Het gaat volgens de initiatiefnemers om slimme, concrete ideeën en oplossingen die snel ten uitvoer kunnen worden gebracht. Ze moeten betrekking hebben op afstand houden, hygiëne, inzet van personeel, beschermingsmaatregelen of gedragsbeïnvloeding van klanten en of medewerkers.

Insturen van de ideeën kan tot 3 juli. Half juli wordt een top drie bekendgemaakt. De beste oplossingen worden onder de aandacht gebracht via sociale media en ondernemersplatformen.