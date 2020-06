Europese beurzen zetten herstelrally voort

De Europese aandelenbeurzen gingen dinsdag verder vooruit. De hoop op herstel van de economie door de verdere versoepeling van de coronamaatregelen bleef zorgen voor optimisme bij beleggers. Berichten over een nieuw Duits stimuleringspakket boden eveneens steun aan de handel. Ook werd uitgekeken naar de extra steunmaatregelen die de Europese Centrale Bank (ECB) naar verwachting later deze week zal aankondigen.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 1,4 procent hoger op 546,95 punten. De MidKap steeg 1,8 procent tot 746,89 punten. De beurzen in Londen en Parijs dikten tot 1,8 procent aan.

In Frankfurt maakte de DAX een inhaalslag na een lang weekeinde en kreeg er ruim 3 procent bij. De Duitse bondskanselier Angela Merkel voert overleg over een tweede stimuleringspakket van 50 tot 100 miljard euro om de grootste economie van Europa door de coronacrisis te loodsen.

Unibail-Rodamco-Westfield was de grote winnaar in de AEX met een winst van 10,7 procent. De meeste winkelcentra van het winkelvastgoedconcern zijn inmiddels heropend na de versoepeling van de coronamaatregelen. Volgens het bedrijf hebben 65 van de 90 winkelcentra de deuren weer geopend, waaronder in Frankrijk en Los Angeles. Zorgtechnologiebedrijf Philips stond onderaan met een verlies van 0,8 procent.

In de MidKap prijkte PostNL bovenaan aan met een plus van bijna 10 procent. Het postbedrijf heeft een overeenkomst gesloten met zijn pensioenfonds waarmee de vrije kasstroom van het bedrijf dit jaar met 100 miljoen euro zal verbeteren. Ook kreeg PostNL een koopadvies van Bank of America. Tankopslagbedrijf Vopak sloot de rij met een min van 0,6 procent.

De automakers BMW en Daimler wonnen tot 9 procent in Frankfurt. Het nieuwe stimuleringspakket van de Duitse overheid bevat naar verluidt ook steun aan de autosector. Volkswagen klom 5,6 procent. De autobouwer is een samenwerking aangegaan op het gebied van de ontwikkeling van zelfrijdende auto’s met de door branchegenoot Ford gesteunde start-up Argo AI.

Lufthansa steeg 5,7 procent. De raad van commissarissen van de luchtvaartmaatschappij heeft het steunpakket van 9 miljard euro van de Duitse regering goedgekeurd. De aandeelhouders van Lufthansa moeten nog instemmen met het reddingsplan.

De euro was 1,1176 dollar waard, tegen 1,1119 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 2,6 procent meer op 36,37 dollar. Brentolie werd 2,7 procent duurder op 39,36 dollar.