Franse economie staat voor krimp van 11 procent dit jaar

De Franse economie zal als gevolg van de coronacrisis dit jaar naar verwachting met 11 procent krimpen. Die voorspelling deed de Franse minister van Financiën Bruno le Maire op de Franse radiozender RTL. De neergang is sterker dan de 8 procent krimp waar Parijs eerder rekening mee hield.

In Frankrijk golden sinds medio maart strenge maatregelen om de verspreiding van het coronavirus in te dammen. Sinds 11 mei is Parijs begonnen met het langzaamaan opheffen van de beperkingen. Cafés, bars en restaurants mochten pas dinsdag weer open.

“We zijn zwaar getroffen door het virus en we hebben effectieve maatregelen genomen om de gezondheid van de Fransen te beschermen”, aldus Le Maire. “Maar de economie is in praktisch drie maanden tijd stilgevallen. Dit zullen we met groei terug moeten betalen.”

Volgens Le Maire blijft een solidariteitsfonds voor sectoren die getroffen zijn door de crisis tot het einde van het jaar in stand. Daarmee worden bedrijven geholpen met het betalen van de vaste lasten. Volgens Le Maire moet het moeilijkste deel van de crisis nog komen, zowel economisch als sociaal.

Parijs probeert onder meer een reeks faillissementen in de detailhandel te voorkomen door kopers te zoeken voor grote ketens als Camaieu, Conforama en La Halle, die duizenden mensen in dienst hebben, zei Le Maire. Eerder deze maand kondigde hij al sectorspecifieke steunplannen aan voor de toerismebranche en de auto-industrie. Le Maire zei dat de maatregelen voor de lucht- en ruimtevaartindustrie binnenkort worden aangekondigd en dat regelingen voor start-ups en de bouwsector daarna zullen volgen.