Lockdownhit Zoom Video ziet omzet ruim verdubbelen

Zoom Video heeft in het eerste kwartaal de omzet meer dan verdubbeld ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Het bedrijf achter de app voor videovergaderingen won door de coronapandemie in korte tijd flink aan populariteit, doordat mensen door lockdownregels gedwongen vanuit huis moesten werken, vergaderen of kletsen.

In de drie maanden tot en met april boekte Zoom een omzet van 328,2 miljoen dollar, een stijging van 169 procent op jaarbasis. Daarop behaalde het bedrijf een nettowinst van 27 miljoen dollar, terwijl een jaar eerder onder de streep slechts 200.000 dollar resteerde.

Zoom is onder veel gebruikers bekend wegens de gratis videovergaderdiensten die het bedrijf aanbiedt. Het Amerikaanse techbedrijf moet het voor de inkomsten echter vooral hebben van zakelijke klanten die betaalde versies van de app voor videovergaderingen gebruiken. Eind april had Zoom ongeveer 265.400 bedrijven met minstens tien werknemers als klant, wat meer dan het viervoudige is van het aantal een jaar eerder.

Het bedrijf maakte bij de kwartaalcijfers niet bekend hoe sterk het totale aantal gebruikers, inclusief die van gratis diensten, was gestegen. Eerder meldde topman Eric Yuan dat in april dagelijks 300 miljoen mensen deelnamen aan onlinevergaderingen via Zoom, terwijl het eind december nog slechts om 10 miljoen deelnemers ging.

Die stormachtige groei ging soms ten koste van goede veiligheids- en privacymaatregelen, erkende Yuan eerder dit jaar. Critici klaagden onder andere over beperkte versleuteling van videogesprekken, waardoor het relatief gemakkelijk was die te onderscheppen. Ook kreeg Zoom klachten omdat opgenomen videogesprekken online gemakkelijk te achterhalen zijn, e-mailadressen van gebruikers per ongeluk zichtbaar werden gemaakt en buitenstaanders de onlinevergaderingen konden verstoren.