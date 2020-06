Lufthansa grijpt in na miljardenverlies in eerste kwartaal

De Duitse luchtvaartreus Lufthansa staat voor een grootscheepse reorganisatie. De onderneming schrijft door de coronacrisis dieprode cijfers en is voor haar voortbestaan afhankelijk van staatssteun. Nu de vraag naar tickets naar verwachting zeer traag herstelt zijn ingrepen onvermijdelijk, aldus topman Carsten Spohr.

Lufthansa boekte in het eerste kwartaal van 2020 een verlies van 2,1 miljard euro. Dat was een jaar eerder nog een tekort van 342 miljoen euro. De omzet daalde met 18 procent tot 6,4 miljard euro. Het tweede kwartaal wordt nog veel minder. Over de prestaties voor het hele jaar is nog veel onduidelijk. Lufthansa waagde zich niet aan een prognose, anders dan dat een forse daling van het bedrijfsresultaat wordt verwacht.

Door de crisis droogde de vraag naar vliegreizen op, mede ook door ingestelde reisbeperkingen en andere maatregelen om de verspreiding van het virus in te dammen. Lufthansa zag zich net als veel sectorgenoten genoodzaakt een groot deel van de vloot aan de grond te houden. En waar de opbrengsten stilvielen, liepen de kosten door.

Recent bleven 700 van de 763 vliegtuigen van Lufthansa aan de grond. In 2021 verwacht het bedrijf dat er 300 toestellen niet zullen vliegen. Een jaar later zullen dit er 200 zijn, zo is de verwachting. Tegen 2023 zal de vloot met honderd toestellen zijn teruggebracht.

Lufthansa wil de kosten “aanzienlijk” gaan verlagen. Nauwkeurige informatie over banenreducties gaf de luchtvaartreus niet. Het bedrijf is bijna akkoord over een steunpakket van 9 miljard euro van de Duitse overheid. Daarbij staat Berlijn onder meer garant voor een lening van 3 miljard euro. Verder zal Duitsland een belang van 20 procent in Lufthansa nemen.

Om leningen en rente in de toekomst te kunnen betalen, zal Lufthansa zijn vrije kasstroom aanzienlijk moeten verhogen ten opzichte van de tijd van voor de crisis, zo klinkt het. Mogelijk dat Lufthansa bepaalde onderdelen verkoopt.