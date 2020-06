Luchtvaartaandelen flink in trek op Wall Street

Luchtvaartmaatschappijen waren donderdag grote winnaars op de beurzen in New York. Beleggers zetten hun aandelen flink hoger nu Peking weer buitenlandse luchtvaartmaatschappijen toe zal staan te landen in China. Verder reageerde Wall Street op nieuwe cijfers over de Amerikaanse uitkeringsaanvragen en het rentebesluit van de Europese Centrale Bank (ECB). De belangrijkste Amerikaanse beursgraadmeters toonden een gemengd beeld.

De Dow-Jonesindex eindigde 0,1 procent in de plus op 26.281,82 punten. De breed samengestelde S&P 500 daalde 0,3 procent naar 3112,35 punten en techbeurs Nasdaq zakte 0,7 procent tot 9615,81 punten.

Nog eens 1,9 miljoen Amerikanen hebben vorige week een werkloosheidsuitkering aangevraagd. Daarmee loopt de teller van alle Amerikanen die in de coronacrisis een beroep deden op het vangnet op tot circa 42 miljoen. Verder kwam de ECB in Europa met een nieuwe ronde van stimuleringen. De centrale bank heeft aangekondigd voor honderden miljarden euro extra obligaties op te kopen om de economische impact van de pandemie te verzachten.

American Airlines won ruim 41 procent aan beurswaarde. Het aandeel van branchegenoot United steeg dik 16 procent en Delta Air Lines zat bijna 14 procent in de lift. Landen in China was eerder niet mogelijk vanwege de Chinese zorgen over het coronavirus. Het Aziatische land bond in nadat president Donald Trump dreigde Chinese maatschappijen niet meer toe te laten tot de VS.

Ook de koers van internethandelaar eBay ging flink omhoog, met een winst van ruim 6 procent. Het bedrijf verwelkomde de afgelopen maanden veel nieuwe onlineshoppers en verhoogde zijn financiƫle verwachtingen voor het lopende kwartaal.

Farmaceut Gilead noteerde op zijn beurt dik 4 procent hoger na positieve resultaten van twee onderzoeken naar zijn reumamiddel, dat in samenwerking met branchegenoot Galapagos wordt ontwikkeld. Verder kende ZoomInfo Technologies een sterk beursdebuut, met een koerssprong van bijna 62 procent. De leverancier van zakelijke informatie moet niet worden verward met videobelbedrijf Zoom Video Communications.

De euro was 1,1329 dollar waard, tegen 1,1314 dollar bij het sluiten van de Europese beurzen eerder op de dag. Een vat Amerikaanse olie was stabiel in prijs op 37,29 dollar. Brentolie werd 0,4 procent duurder op 39,94 dollar.