Minimumloon stijgt in meeste landen EU

Het minimumloon stijgt in 2020 in de meeste landen van de Europese Unie. In Polen is het minimumloon met 17 procent het hardst gestegen. Dat meldt Eurofound, een door de EU opgerichte organisatie voor de verbetering van de leef- en werkomstandigheden, in een rapport dat donderdag is gepubliceerd.

In Nederland stijgt het minimumloon dit jaar met twee procent naar 1654 euro per maand. Net als in voorgaande jaren was het bruto minimumloon in Luxemburg het hoogst. In 2020 stijgt het daar met twee procent naar 2142 euro. In Bulgarije is het minimumloon in de EU het laagst met 312 euro per maand.

Eurofound schat in dat 9 procent van de werknemers in de EU het minimumloon verdient. In 2017 was dat nog 10 procent. De organisatie benadrukt dat nog steeds meer vrouwen dan mannen blijven steken op het minimumloon. Van de werknemers die het minimumloon verdienen geeft 70 procent aan dat ze moeilijk rond kunnen komen.

De EU onderstreept het belang van een minimumloon. De inkomensverschillen en armoede onder werkenden zijn door de economische gevolgen van de coronacrisis toegenomen. Een fatsoenlijk inkomen voor alle werkenden in de EU is “essentieel voor het herstel na de crisis” en het heropbouwen van een eerlijke en veerkrachtige economie, aldus het dagelijks EU-bestuur.