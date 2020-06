Werknemers gaan actievoeren bij Tata Steel

Personeel van Tata Steel Nederland gaat actievoeren bij de staalfabrikant. In een door FNV georganiseerde peiling in Beverwijk gaven bij de staalfabrikant werkzame vakbondsleden unaniem groen licht voor acties. Welke vorm die krijgen, bepaalt een comité maandag. Sowieso zullen er voor woensdag nog geen acties worden gehouden.

FNV-bestuurder Roel Berghuis noemde de unanieme steun van de bondsleden “ongekend”. “De steun voor de directie is helemaal weg.” Volgens Berghuis is het dan ook “nu of nooit” om Tata Steel Nederland te redden.

De bondsbestuurder geeft aan dat er creatieve acties komen. “Dat kan van werkonderbrekingen tot estafette-acties gaan of een uitgebreidere schaft. We willen alle afdelingen erbij betrekken.” Stakingen zijn nog niet direct aan de orde, Wel gaf Berghuis al aan dat de stakingskas wordt geopend zodat bondsleden die aan acties meedoen geld kunnen krijgen van de vakbond. Ook worden ze door de bond beschermd.

Voorzitter Frits van Wieringen van de ondernemingsraad stelde al dat er een “harde strijd” gaat volgen. “Men is echt heel boos”, legt hij uit. “Het vertrek van directeur Theo Henrar was de druppel.” De afgelopen weken waren er al spontaan allerlei bijeenkomsten. “Ik denk dat de top in India moet ingrijpen. Ik heb al tegen ze gezegd dat ze de situatie onderschatten.”