Aantal overnachtingen in maart gehalveerd

Het aantal overnachtingen in hotels, campings en huisjes is in maart met meer dan 50 procent gedaald ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar. Het grootste deel van de daling is het gevolg van de verspreiding van het coronavirus. Dat maakte het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) bekend.

In januari en februari steeg het aantal overnachtingen nog ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De daling in het aantal gasten kwam in maart. Daarmee daalde het aantal overnachtingen in het eerste kwartaal van dit jaar met 17 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De krimp was het grootst bij hotels, waar steeds meer buitenlandse gasten wegbleven. Bij de campings en de verhuur van huisjes was de daling van het aantal gasten in het eerste kwartaal minder groot.

In maart daalde het aantal buitenlandse gasten in Nederland met bijna 66 procent ten opzichte van een jaar eerder. Voor Chinese en Italiaanse gasten is die afname zelfs ruim 80 procent. De daling van het aantal Chinese gasten zette in februari al in.