Banenrapport onverwacht lichtpunt voor economie VS

De werkloosheid in de Verenigde Staten is in mei gedaald tot 13,3 procent. Volgens het Amerikaanse ministerie van Arbeid kwamen er in de grootste economie van de wereld vorige maand ruim 2,5 miljoen banen bij ten opzichte van april. Daarmee deed de economie het veel beter dan verwacht.

Economen hadden in doorsnee juist rekening gehouden met een verlies van 7,5 miljoen banen, waarmee de werkloosheid zou oplopen tot bijna 20 procent. In april was er een banenverlies met een herziene 20,7 miljoen arbeidsplaatsen te zien in de VS, met een werkloosheid van 14,7 procent. Dat was het hoogste niveau sinds de Grote Depressie.

De Amerikaanse economie wordt hard geraakt door de crisis omdat veel bedrijven de deuren sluiten en personeel massaal op straat zetten. Inmiddels hebben al ongeveer 42 miljoen Amerikanen een werkloosheidsuitkering aangevraagd. De Amerikaanse overheid heeft enorme steunpakketten aangekondigd om de crisis te trotseren. De beperkende maatregelen tegen het coronavirus worden bovendien geleidelijk versoepeld, wat de arbeidsmarkt in de VS kan helpen te herstellen.