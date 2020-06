Gemengd slot op Wall Street

De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag gemengd geëindigd. Vliegmaatschappijen en andere bedrijven in de reissector behoorden tot de verliezers, nadat beleggers enige voorzichtigheid inbouwden na de forse opmars van de Amerikaanse aandelenbeurzen van de dagen. Techfondsen waren daarentegen in trek.

De Dow-Jonesindex eindigde 1,1 procent lager op 27.272,30 punten. De breed samengestelde S&P 500 speelde 0,8 procent kwijt tot 3207,18 punten. Techbeurs Nasdaq won juist 0,3 procent tot 9953,75 punten.

Een andere index voor de technologiebeurs, de Nasdaq 100, kwam gedurende de sessie voor het eerst boven de 10.000 punten om uiteindelijk op 9967,18 punten te eindigen. De graadmeter bestaat uit de honderd grootste niet-financiële fondsen van de Nasdaq.

Van de grote fondsen in de technologiesector won Apple 3,2 procent. Naar verluidt wil de iPhone-maker eigen chips gebruiken in zijn Mac-computers en Macbook-laptops.

Luchtvaartfondsen American Airlines, United Airlines en Delta Air Lines verloren tot 8,7 procent. In eerdere sessies profiteerde de luchtvaart nog van optimisme over het verloop van de crisis. Cruisemaatschappijen Carnival en Norwegian Cruise Line verloren respectievelijk 7,5 procent en 10,2 procent terwijl hotelketen Marriott International 5,1 procent in het rood stond.

Winkelketen Macy’s verloor 7,1 procent, na winsten eerder op de dag. De warenhuisketen, die onlangs 4,5 miljard aan financiering binnenhaalde, sloot het afgelopen kwartaal af met fors verlies. Cijfers van juweliersketens Tiffany werden met een koerswinst van bijna 2 procent verwelkomd.

Schaliegasbedrijf Chesapeake kelderde 66 procent, nadat Bloomberg op basis van ingewijden meldde dat het met schulden overladen bedrijf uitstel van betaling wil aanvragen. De handel in het aandeel werd meerdere keren stilgelegd vanwege te heftige koersbewegingen.

De euro was 1,1337 dollar waard, tegenover 1,1360 dollar bij het sluiten van de Europese beurzen. Een vat Amerikaanse olie kostte 1,7 procent minder op 38,84 dollar. Brentolie zakte 0,6 procent in prijs tot 41,03 dollar.