Ryanair: gratis omboeken vluchten in juli en augustus

Budgetluchtvaartmaatschappij Ryanair brengt voor vluchten in juli en augustus geen omboekingskosten in rekening. De Ierse prijsvechter hoopt op die manier mensen, die nu vanwege het coronavirus nog twijfelen over een buitenlandse vakantie, over te halen een vlucht te boeken.

Als reizigers besluiten hun vakantie in de zomer uit te stellen, dan kunnen ze later in het jaar alsnog naar dezelfde bestemming vliegen. De regeling geldt voor tickets die vanaf woensdag worden geboekt. Ryanair gaat vanaf 1 juli weer vliegen.

Steeds meer Europese landen laten weer toeristen toe. In Zuid-Europese landen als Spanje, Italiƫ en Griekenland is het toerisme een belangrijke economische sector. Nederlanders mogen vanaf volgende week weer naar het buitenland, maar daar zijn ook uitzonderingen op. Spanje opent pas op 1 juli de grenzen.