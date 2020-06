‘Sinds coronacrisis meer spaargeld nodig bij aankoop huis’

Een eigen huis kopen is moeilijker geworden door de gevolgen van de coronacrisis. Moneywise, een vergelijkingssite voor financiële producten, meldt dat banken steeds strenger worden met het verstrekken van een hypotheek. Kopers moeten in sommige gevallen tienduizenden euro’s meer spaargeld hebben dan ze hadden gedacht.

Geldverstrekkers eisen bijvoorbeeld vaker een buffer voor dubbele woonlasten. Als de oude woning niet wordt verkocht zitten kopers maandenlang met twee woningen en dus twee hypotheken. Voor zzp’ers en werknemers met een tijdelijk dienstverband is financiering nog moeilijker. Bij een aantal banken is er een nieuwe regel dat zij een extra buffer moeten hebben tot wel een half jaar van de bruto maandlasten van een hypotheek. “Dit is een direct gevolg van de coronacrisis, banken zijn echt strenger”, vertelt Jeroen Wolfsen van Moneywise.

De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) benadrukt dat er voor klanten niets verandert als hun financiële situatie hetzelfde is gebleven. “Er zijn wel meer mensen van wie het inkomen onzeker is geworden door de coronacrisis. Geldverstrekkers stellen daarom aanvullende vragen zoals over de aanwezigheid van een financiële buffer in deze onzekere tijden”, zegt een woordvoerder van de NVB.

Banken mogen al jaren niet meer uitlenen dan 100 procent van de waarde van de woning. In veel regio’s moeten kopers nog steeds meer bieden dan de vraagprijs.”Geldverstrekkers willen vaker dat een woning echt wordt getaxeerd”, aldus Wolfsen. Wanneer de taxatiewaarde van de woning vervolgens lager is dan de koopprijs, moet dat verschil uit eigen middelen worden aangevuld. De kosten koper moeten ook uit eigen zak worden betaald. Voor een woning van 400.000 euro loopt dat al snel op tot boven de 10.000 euro.

Verbouwen meefinancieren kost volgens Moneywise ook meer eigen geld. Een investering in een nieuwe keuken of badkamer levert zelden een waardestijging van de woning op voor datzelfde bedrag. In de praktijk stijgt de waarde zo’n 70 procent van de kosten van een verbouwing. Dat betekent dat een koper bij een verbouwing van 15.000 euro zelf 4500 euro eigen spaargeld moet investeren.

Volgens de Vereniging Eigen Huis (VEH) is er veel vraag naar hypotheken. “Er is op het moment wat meer aanbod van woningen en minder druk van beleggers. Huurders weten dat hun maandlasten kunnen halveren wanneer ze een huis kopen”, vertelt een woordvoerder van de VEH. Geldverstrekkers letten bij werknemers zonder vast contract goed op in welke beroepsgroep ze werken. “De klanten van de tandarts en kapper komen wel terug, in de horeca en in de cultuursector ligt dat lastiger”, zegt hij. Volgens de VEH moeten hypotheekadviseurs sommige mensen tegen zichzelf in bescherming nemen omdat hun aanvraag geen kans maakt.