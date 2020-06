‘Eerste geldverstrekkers gebruiken coronavragenlijst NHG’

Geldverstrekkers beginnen steeds meer de uniforme coronavragenlijst te gebruiken die de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) heeft opgesteld, aldus de instantie. De NHG wil in de huidige crisistijd voorkomen dat klanten die in zwaar getroffen branches werken geen toegang meer krijgen tot de hypotheekmarkt. Daarom is in overleg met de markt de coronavragenlijst opgesteld.

De vragen richten zich op de inkomenszekerheid van de aanvrager en de betaalbaarheid van de hypotheeklasten. De vragenlijst biedt klanten en hypotheekadviseurs meer ruimte om aan te geven waarom een aanvraag verantwoord is.

De hypotheekmarkt heeft zich moeten aanpassen aan de gevolgen van de coronacrisis. De Autoriteit Financiƫle Markten vraagt geldverstrekkers om bij hypotheekaanvragen rekening te houden met die gevolgen. In sommige gevallen zouden banken juist strenger zijn geworden.

De NHG is in het leven geroepen om een vangnet te bieden voor het geval dat mensen hun hypotheeklasten niet meer kunnen betalen. Consumenten betalen een eenmalig bedrag voor zo’n garantie. Hypotheekverstrekkers bieden in ruil lagere rente aan.