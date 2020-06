Rechter niet akkoord met fusie PostNL en Sandd

De vergunning die de regering heeft verleend voor de fusie van postbedrijven PostNL en Sandd is ongeldig. Tot dat oordeel is de rechtbank van Rotterdam gekomen in een zaak die was aangespannen door twee postbedrijven tegen de fusie.

Door de fusie van PostNL en Sandd zou een monopolist ontstaan. Om die reden ging de marktwaakhond Autoriteit Consument & Markt (ACM) eerder niet akkoord met de samenvoeging. De regering kwam daarop met een bijzondere regeling om de fusie toch door te laten gaan. Bij het verlenen van die fusievergunning, was de regering volgens de rechter niet zorgvuldig genoeg.