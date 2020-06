Unilever wordt op papier Brits bedrijf

Het levens- en wasmiddelenconcern Unilever geeft zijn dubbele Brits-Nederlandse structuur op en wordt op papier volledig Brits. Die stap moet het bedrijf achter merken als Zwitsal, Dove en Knorr meer flexibiliteit bieden. De aankondiging volgt op een uitgebreid onderzoek van anderhalf jaar naar mogelijkheden om de bedrijfsstructuur te vereenvoudigen.

Twee jaar geleden koos Unilever er onder de Nederlandse topman Paul Polman juist voor om een Nederlands bedrijf te worden in een poging de bedrijfsstructuur te versimpelen. Britse aandeelhouders kwamen daar echter tegen in opstand, onder meer omdat ze dan belasting moesten gaan betalen over het dividend dat het bedrijf uitkeert. In de aanloop naar het vorige besluit hadden Nederland en het Verenigd Koninkrijk uitgebreid gelobbyd om Unilever te bewegen voor hun land te kiezen.

Ook in de aanloop naar het nieuwe besluit sprak de top van Unilever veel met de Nederlandse regering. Daarin benadrukte het bedrijf dat de ingreep in de structuur geen enkele invloed zal hebben op de banen, functies en investeringen in Nederland, verklaarde topman Alan Jope tegenover het ANP.

Voor de Nederlandse vestigingen van Unilever, goed voor circa 2500 werknemers, is vooral de divisie voor levensmiddelen en snacks van groot belang. Unilever verzekerde Den Haag dat ook bij een eventuele afsplitsing van het onderdeel de Nederlandse activiteiten niet naar elders zouden worden verplaatst, legt Jope uit. Zo’n opsplitsing is volgens hem vooralsnog niet aan de orde.

Aandeelhouders van Unilever krijgen in ruil voor een Nederlands aandeel een Brits aandeel. Het bedrijf behoudt zijn beursnoteringen in zowel Amsterdam als Londen. Daarbij verwacht Unilever zijn positie in de AEX, de hoofdindex in Amsterdam, te kunnen behouden naast een plek in de Londense FTSE 100. Bij het eerdere voorstel voor een vereenvoudiging van Unilever zou het bedrijf uit de Londense hoofdgraadmeter verdwijnen. Ook dat was bij Britse aandeelhouders destijds een belangrijke reden om zich tegen de voorgestelde structuurwijziging te verzetten.