AEX opent flink in het rood

De aandelenbeurs in Amsterdam is maandag flink in het rood geopend. Ook de andere Europese beurzen openden fors lager. De vrees voor een nieuwe golf van coronabesmettingen in verschillende Amerikaanse staten en in de Chinese hoofdstad Peking zorgde voor onrust bij beleggers. Een tegenvallend industriecijfer uit China drukte daarbij de hoop op een snel herstel van de wereldwijde economie de kop in.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde kort na aanvang van de handel 2,2 procent in de min op 533,20 punten. De MidKap zakte 2,3 procent tot 717,97 punten. De beurzen in Londen, Frankfurt en Parijs leverden tot 2,6 procent in.

Grootste daler in de AEX was ABN AMRO met een verlies van bijna 5 procent. Betaalbedrijf Adyen was de enige stijger met een winst van 1 procent. Optiekbedrijf GrandVision won 1,5 procent in de MidKap. Volgens het moederbedrijf van onder meer Pearle en Eye Wish is ongeveer 80 procent van de winkels weer open en wordt goede vooruitgang geboekt om de verkoopniveaus van voor de crisis te bereiken.