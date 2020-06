TUI biedt geldteruggarantie aan klanten met los vliegticket

Reisorganisatie TUI Nederland biedt klanten die een los vliegticket hebben gekocht voor reizen die zijn geannuleerd als gevolg van de coronacrisis nu ook de mogelijkheid op geld terug. Tot nu toe was het alleen mogelijk een voucher te krijgen.

De overheid trok haar eerdere belofte om niet handhavend op te treden tegen het verstrekken van vouchers, wat tegen de Europese regels is, in. Daarmee is ook TUI nu overstag gegaan en biedt klanten een geldteruggarantie.

Mensen die een pakketreis hebben geboekt die niet doorgaat, blijven een voucher ontvangen, benadrukt TUI. Deze is gedekt door de Stichting Garantiefonds Reisgelden. Dit beleid wordt volgens TUI ook ondersteund door de autoriteiten, om de reiswereld door deze “uitzonderlijke crisis” heen te helpen.