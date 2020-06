Wall Street duidelijk in groen na aankondiging Fed

De Amerikaanse aandelenbeurzen in New York zijn maandag duidelijk hoger geëindigd. Grote verliezen uit de ochtend waren al halverwege de dag weggewerkt, maar de grote sprong voorwaarts kwam toen de Federal Reserve aankondigde bedrijfsobligaties op te gaan kopen. Eerder maakten beleggers zich zorgen om een mogelijke opleving van het coronavirus die voor langere economische problemen zou kunnen zorgen. Aan de andere kant waren er bemoedigende cijfers over de productie van Chinese fabrieken en de bedrijvigheid van de industrie rond New York.

De Dow-Jonesindex sloot 0,6 procent hoger op een stand van 25.763,16 punten. De breed samengestelde S&P 500 kreeg er 0,8 procent bij tot 3066,59 punten en techbeurs Nasdaq ging 1,4 procent omhoog, tot 9726,02 punten.

Met name de financiële sector profiteerde. Waar banken als Bank of America, Morgan Stanley en Citibank eerst nog bij de grootste verliezers stonden, sloten ze met plussen tot 2,4 procent. Oliebedrijven als ExxonMobil en Chevron eindigden nog tot 1,3 procent in de min. Zij hebben te lijden onder de olieprijzen die al langere tijd relatief laag staan. De Britse concurrent BP besloot daarom zijn bezittingen met miljarden af te waarderen.

Het op Wall Street genoteerde Canadese e-commercebedrijf Shopify steeg 8,5 procent. De onderneming sloot een samenwerkingsdeal met supermarktgigant Walmart (plus 0,3 procent) die daarmee de concurrentie met Amazon verder aan wil gaan. De webwinkelgigant steeg desondanks 1,1 procent.

De Verenigde Staten zouden ook de ban rond samenwerken met het Chinese techbedrijf Huawei willen versoepelen. Huawei zou wel moeten kunnen meewerken aan het vaststellen van standaarden voor het nieuwe mobiele 5G-netwerk. Chipbedrijven Qualcomm en Broadcom stegen tot 1,4 procent.

Biotechnoloog Moderna steeg 7,4 procent. Het bedrijf zou gesprekken voeren met Israël over de verkoop van zijn experimentele vaccin tegen het coronavirus.

De euro was 1,1318 dollar waard, tegen 1,1271 dollar toen de Europese beurzen sloten. Een vat Amerikaanse olie werd 2 procent duurder op 37,00 dollar. Brentolie steeg 2,5 procent in prijs tot 39,69 dollar.