CNV-achterban akkoord met uitwerking pensioendeal

De achterban van het CNV is akkoord met de uitwerking van de pensioendeal. Een vertegenwoordiging van de kwart miljoen CNV-leden heeft ingestemd, aldus de vakbond dinsdagochtend in een verklaring.

“Wij zijn uiteraard zeer verheugd met deze uitslag. Dit is een belangrijke mijlpaal in een proces dat miljoenen Nederlanders raakt. En waarin we ons dus gesteund weten door onze leden”, aldus CNV-voorzitter Piet Fortuin.

Vakbonden, werkgevers en het kabinet bereikten onlangs een definitief akkoord over de hervorming van het pensioenstelsel. De overeenkomst is een uitwerking van het pensioenakkoord dat de partijen vorig jaar al sloten. Om het stelsel op termijn betaalbaar te houden worden de uitkeringen meer afhankelijk gemaakt van de financiƫle prestaties van de pensioenfondsen. Dat betekent dat de pensioenen bij tegenspoed sneller moeten worden gekort, maar in betere tijden ook sneller weer kunnen stijgen. Dat betekent ook dat er geen gebruik meer zal worden gemaakt van rekenrente en dekkingsgraden. Er wordt wel een aantal schokbrekers ingebouwd om te voorkomen dat crises zoals de huidige ineens tot grote pensioenkortingen leiden. Zo komt er een zogenoemde solidariteitsreserve om economische schokken op te vangen.

Volgens De Telegraaf heeft het bestuur van de FNV maandagavond besloten de besluitvorming van het Ledenparlement enkele dagen uit te stellen. Zo is er meer tijd om het akkoord uit te leggen aan de achterban. Vakcentrale VCP besloot in een ingelaste bestuursvergadering nog geen groen licht te geven.