‘Manier van werken blijvend veranderd door pandemie’

Veruit de meeste Nederlanders verwachten dat de coronacrisis blijvende gevolgen heeft voor de manier waarop er wordt gewerkt. Zo denkt twee derde van de werknemers ook in de toekomst vaker thuis te werken dan voor de uitbraak van het coronavirus. Dat meldt vacaturesite Indeed op basis van een enquête onder bijna duizend werkenden en werkzoekenden.

Voor de meerderheid van de Nederlanders heeft de coronacrisis invloed gehad op de manier waarop ze werken. “Bedrijven die voorheen niet zo happig waren op thuiswerken, of dat uit gewoonte niet deden, zien nu kansen voor de toekomst”, aldus Arjan Vissers van Indeed. Sinds de uitbraak van het coronavirus ziet de vacaturesite een groei van 150 procent in het aantal vacatures waarin het woord ‘thuiswerken’ wordt genoemd.

Een derde van de ondervraagden denkt dat werkgevers flexibeler worden met betrekking tot de indeling van werkuren en de lengte van een werkweek.