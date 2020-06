‘Sterke verkoop elektrische snorfietsen en e-bikes door corona’

De verkoop van elektrische snorfietsen en e-bikes verliep in mei uitzonderlijk sterk. Volgens branchevereniging BOVAG zijn mensen vanwege het coronavirus acuut op zoek naar een alternatief voor het ov. Daarnaast kijkt men naar nieuwe manieren om de vakantie of vrije tijd te besteden. De vereniging merkt ook dat potentiële kopers de laatste tijd minder op de centjes letten, omdat bijvoorbeeld hun dure vakantieplannen in duigen zijn gevallen.

Voor elektrische snorfietsen spreekt de BOVAG in mei van een “spectaculaire” verkoopstijging van bijna 80 procent vergeleken met een jaar eerder. Voor elektrische fietsen heeft de brancheorganisatie nog geen exacte cijfers, maar hoort van fietsenzaken dat het daar heel druk is. Buiten de Randstad melden sommige fietsenwinkels dat tot 80 procent van alle verkochte fietsen elektrisch zijn. Daarom verwacht de BOVAG dat de e-bike dit jaar voor het eerst de helft van alle verkochte fietsen in Nederland zal uitmaken.

Dat de keuze bij aankoop steeds vaker voor een elektrisch variant valt, is volgens de BOVAG een langetermijntrend. Het aanbod is de laatste jaren verbeterd. Voor bijna alle populaire fietsenmerken is er nu een elektrische versie beschikbaar. De elektrische snorfietsen zijn van veel betere kwaliteit dan vijf jaar terug, aldus de vereniging. Daarnaast kiezen steeds meer jongeren voor een e-bike om naar school te gaan. Ook komen werkende mensen er achter dat een elektrische fiets goed voor woon-werkverkeer gebruikt kan worden.

Fietsenfabrikant Accell, bekend van merken zoals Batavus en Sparta, zag afgelopen maand de verkoop van e-bikes met ruim een vijfde groeien. De toename was even sterk in Nederland als in het buitenland. Naast de bovengenoemde redenen ziet Accell de mogelijkheid om buiten te sporten als een extra reden voor de toegenomen interesse naar een e-bike in de tijden van pandemie.

Verder ziet Accell een duidelijk stijgende interesse voor zijn lease-diensten voor de bekendste fietsenmerken. Maar dat wordt nog lang niet altijd omgezet in daadwerkelijke aanvragen. De fietsenfabrikant wijt dat aan de nieuwe fiscale regeling voor de ‘fiets van de zaak’, die begin dit jaar inging. Volgens Accell is de regeling in de praktijk niet aantrekkelijk genoeg. De administratieve bewijslast is groot en de werkgever moet de volle mep betalen voor een fiets.